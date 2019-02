Balcani: leader bosniaco musulmano Izetbegovic, unico legame con Kosovo riguarda parte che ha perpetrato violenze

- L'unico legame tra il Kosovo e la Bosnia sta nella parte in causa che ha perpetrato le violenze contro gli albanesi e i bosniaci musulmani. Lo ha dichiarato oggi il leader del Partito d'azione democratica (Sda, il primo partito tra i bosniaci musulmani) Bakir Izetbegovic in un'intervista rilasciata all'emittente "Voice of America". Izetbegovic ha affermato che "questa è la verità storica ed è necessario ricordarlo tutte le volte che si cerca di tracciare dei parallelismi tra la Bosnia e il Kosovo". Izetbegovic ha detto che "questo non vuol dire creare nuove crisi o avviare nuove liti: il problema parte sempre da loro, ovvero da coloro che risiedono a Belgrado". (segue) (Bos)