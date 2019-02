Serbia: ministro Esteri Dacic riceve omologo del Burundi Nibigira (2)

- Il ministro ha poi ricordato che da maggio dell'anno scorso fino al primo febbraio di quest'anno il ministero da lui guidato "ha impiegato molti sforzi" per far diminuire il numero dei paesi che riconoscono il Kosovo come Stato indipendente. A questo proposito Dacic ha annunciato la possibilità di "nuovi ritiri" nel prossimo periodo. A gennaio la Repubblica di Palau è stata l'ultima in ordine di tempo a rivedere il proprio riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo e di sospendere per il momento tutte le decisioni prese in precedenza. (segue) (Seb)