Kosovo-Serbia: presidente Thaci, dialogo è "inevitabile e necessario" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Vucic, la Serbia sta facendo il massimo per trovare un accordo con il Kosovo ma “non posso garantire che riusciremo” a raggiungerlo. Vucic ha rimarcato come Pristina non avrebbe ancora attuato l’unica misura richiesta dalla Serbia per l’avvio della normalizzazione dei rapporti: l’istituzione dell’Associazione dei comuni kosovari a maggioranza serba. “Non c’è spazio per ogni altri tipo di conversazione”, ha aggiunto Vucic che più volte ha ribadito quanto non siano importanti le “pressioni” e i “commenti” dall’esterno ma che quella kosovara rimanga una questione tra Belgrado e Pristina e i rispettivi leader. “Noi dobbiamo negoziare solo per mantenere la pace e la tranquillità, questo è il vero motivo (per farlo), noi non ci aspettiamo niente da voi”, ha aggiunto il presidente serbo durante il dibattito a cui ha preso parte anche il commissario Ue per le politiche di vicina e di allargamento, Johannes Hahn. (segue) (Kop)