Kosovo-Serbia: sondaggio, 62 per cento dei kosovari favorevole a integrazione Valle di Presevo

- Il 62 per cento dei cittadini kosovari sarebbe favorevole all'integrazione della Valle di Presevo, attualmente nella Serbia meridionale, nei confini del paese. E' quanto emerge dal sondaggio dell'Istituto di ricerca Ridea dedicato al "gran finale" tra Kosovo e Serbia. La maggior parte della popolazione sarebbe inoltre contraria all'arresto del dialogo tra Pristina e Belgrado. Il 69 per cento dei cittadini di etnia albanese del Kosovo considera il lago di Gazivoda come parte integrante del territorio del paese, come anche l'area di Trepca e della Valle di Presevo; nessuno dei cittadini di etnia serba condivide invece questa visione. Per quanto riguarda l'unione del nord del Kosovo alla Serbia: il 91 per cento degli albanesi si è detta contraria, mentre solamente il 10 per cento dei serbi preferirebbe mantenere lo status quo senza compiere tale passo.(Kop)