Nato: Stoltenberg incontra Pahor, Slovenia contribuisce a difesa comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia è un alleato molto apprezzato, contribuisce alla sicurezza condivisa e alla difesa comune. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenber, incontrando il presidente della Slovenia, Borut Pahor. "È bello vederti di nuovo qui al quartier generale della Nato, quindi un caloroso benvenuto a te e grazie anche per la calorosa accoglienza e ospitalità a Lubiana in ottobre, quando ti ho incontrato lì. La Slovenia è un alleato molto apprezzato. Contribuite alla nostra sicurezza condivisa e alla nostra difesa collettiva in molti modi diversi e, non ultimo, avete un ruolo importante nei Balcani occidentali: aiutate ad affrontare le sfide che affrontiamo in quella regione. Contribuite in modo significativo alla nostra missione in Kosovo, la Kfor, e svolgete un ruolo importante nel far avvicinare la regione al resto dell'Europa e alla famiglia transatlantica", ha detto. (segue) (Beb)