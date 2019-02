Grecia-Usa: telefonata tra sottosegretario di Stato Sullivan e neo ministro Esteri Katrougalos (2)

- Il dipartimento di Stato Usa ha accolto nei giorni scorsi con favore la ratifica da parte del parlamento greco dell’accordo di Prespa sulla modifica del nome dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia in Repubblica di Macedonia del Nord. “Gli Stati Uniti si compiacciono della decisione del parlamento greco di ratificare l'accordo di Prespa. I leader della Grecia hanno dimostrato visione, coraggio e perseveranza nella ricerca di una soluzione alla disputa sul nome, che consentirà alla futura Repubblica di Macedonia del Nord di prendere il suo giusto posto nella Nato e nell'Ue. Gli Stati Uniti plaudono a questa storica opportunità per promuovere stabilità, sicurezza e prosperità in tutta la regione”, riportava una nota nei giorni scorsi. Reazioni positive al voto erano arrivate in precedenza sia dai vertici istituzionali di paesi della regione, tra i primi Albania e Kosovo, che dai massimi rappresentanti dell’Unione europea e della Nato. (segue) (Gra)