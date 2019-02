Serbia: presidente Vucic riceve capo delegazione Ue Fabrizi, focus su percorso integrazione e dialogo Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi il capo della delegazione europea a Belgrado, Sem Fabrizi. Secondo una nota della presidenza serba, al centro del colloquio è stato il percorso di integrazione europea e il processo di riforma del paese oltre che la situazione relativa al dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Ue. Su quest'ultimo punto Vucic ha sottolineato la necessità di raggiungere un accordo duraturo fra le parti. "Siamo pronti a riprendere le trattative quando i dazi saranno eliminati", ha aggiunto Vucic a proposito dei dazi del 100 per cento introdotti da Pristina sulle merci serbe. Il capo dello Stato ha poi ringraziato l'Ue per il sostegno che fornisce alla Serbia, osservando che l'Unione è il più importante partner commerciale con una copertura del 67 per cento dell'intero scambio del paese balcanico con l'estero. "Proseguiremo a lavorare intensamente all'agenda europea", ha poi ribadito il capo dello Stato. (segue) (Seb)