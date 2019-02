Kosovo-Serbia: presidente Thaci, dialogo è "inevitabile e necessario"

- Tutti sanno che il dialogo tra Kosovo e Serbia "è inevitabile e necessario": lo ha detto oggi il presidente kosovaro Hashim Thaci parlando nel corso di una conferenza organizzata dall'Istituto Ridea. "Sono passati 20 anni dalla fine della guerra, e Kosovo e Serbia non hanno ancora raggiunto un accordo. C'è stata ostilità tra Kosovo e Serbia per oltre un secolo e ritengono che è arrivato il momento di lasciarsi queste ostilità alle spalle", ha dichiarato Thaci citato dall'emittente "Rtk". Secondo il presidente kosovaro, senza un accordo con la Serbia il Kosovo rischia di entrare una "zona pericolosa". A suo modo di vedere, il ruolo decisivo nella normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado lo avranno gli Stati Uniti. Il dialogo tra Kosovo e Serbia registra in questi mesi una fase di stallo, mentre i due presidenti, Thaci e Aleksandar Vucic, hanno partecipato allo stesso panel nel corso del forum sulla sicurezza di Monaco di Baviera. (segue) (Kop)