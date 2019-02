Kosovo-Serbia: presidente Meta, cooperazione Ue-Usa fondamentale per successo dialogo

- Come nel caso della Macedonia del Nord, anche nel processo di dialogo fra Kosovo e Serbia, è fondamentale la cooperazione fra l'Unione europa e gli Stati Uniti: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica albanese Ilir Meta in un'intervista concessa all'emittente tedesca "Deutsche Welle". Meta però ha precisato che a suo parere, in questo caso sarebbe determinante anche il ruolo della Germania, un chiaro riferimento alla netta posizione di Berlino contro l'idea sostenuta da Washington su un possibile scambio di territori fra i due paesi. "Ciò sarebbe importante per avere un'accordo in tempi brevi ma anche per garantire una pace e sicurezza a lungo termine per la regione, ed un future europea per ambi e due i paesi", ha affermato il capo dello Stato albanese. (segue) (Alt)