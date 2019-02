Investimenti: Investing.com, oltre il 70% dei paesi europei sceglie il mercato americano (2)

- Gli investitori che prediligono le azioni statunitensi: Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Belgio. Ma anche Ungheria, Macedonia, Ucraina, Romania, Bielorussia, Bulgaria, Islanda, Repubblica Ceca, Serbia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Croazia, Estonia, Albania, Kosovo, Cipro, Malta, Monaco, Slovacchia, Liechtenstein, Moldova, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Slovenia. "È logico che i trader di un paese come la Germania, una vera potenza europea, abbiano più interesse per le proprie “aziende locali” come Volkswagen, Bayer e Deutsche Bank – ha spiegato Jesse Cohen, analista dei mercati USA presso Investing.com -. Lo stesso vale per Francia, Italia, Russia e Spagna, rispettivamente la terza, la quarta, la quinta e la sesta delle maggiori economie europee. Il rovescio della medaglia è che investire in titoli statunitensi scambiati a Wall Street è diventato molto più facile in termini di accessibilità grazie alle app di trading e ai broker online, uno sviluppo che potrebbe aver determinato un picco di interesse negli stock con sede negli Stati Uniti, nello specifico orientale Paesi europei, come Croazia, Serbia e Albania". La sola eccezione è il Regno Unito, poiché gli investitori della seconda economia più grande d'Europa vanno in controtendenza preferendo i titoli americani rispetto a quelli locali. (segue) (Ren)