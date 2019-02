Serbia: presidente Vucic, raggiungere accordo con Pristina sarà "peggio di infernalmente difficile"

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha definito "peggio di infernalmente difficile" il raggiungimento di un accordo per la normalizzazione dei rapporti con Pristina: in un'intervista rilasciata a "Bloomberg", Vucic ha precisato che "è tempo di arrivare ad un accordo". Il capo dello Stato ha però osservato che precondizione necessaria è l'eliminazione dei dazi imposti recentemente da Pristina sulle merci serbe. Qualunque accordo, ha aggiunto, dovrà prevedere il libero movimento di persone e merci. Vucic ha poi risposto alla domanda su una possibile concentrazione dell'attenzione sulla questione kosovara dopo la risoluzione della disputa fra Atene e Skopje per il nome del paese ex jugoslavo. "Mettere fine al contrasto fra la Grecia e il paese che adesso si chiama Macedonia del Nord è stato più facile", ha detto Vucic. (Seb)