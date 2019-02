Bulgaria-Kosovo: vice presidente Gerb Tsvetanov partecipa a colazione di lavoro a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tsvetan Tsvetanov, presidente del partito di maggioranza in Bulgaria dei Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) ha preso parte ad una colazione di lavoro in Kosovo offerta dal primo ministro di Pristina, Ramush Haradinaj, ai leader e rappresentanti regionali e degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dall'emittente “Nova Tv”, Haradinaj ha condiviso la sua gratitudine alla Bulgaria ed al suo primo ministro Bojko Borisov per il sostegno sulla prospettiva europea per i paesi dei Balcani occidentali portato avanti durante il semestre di presidenza del Consiglio dell’Ue di Sofia. Il premier di Pristina ha poi rilevato che ponendo i Balcani occidentali al centro dell'attenzione delle priorità bulgare, il Kosovo è stato in grado di contribuire alla riconciliazione e alla stabilità nella regione generando un reale valore aggiunto per il futuro della regione e contribuendo a raggiungere gli obiettivi del processo di Berlino. (segue) (Bus)