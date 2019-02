Serbia-Kosovo: Mogherini, prima di un appuntamento Pristina revochi misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di indire un appuntamento del dialogo facilitato tra Belgrado e Pristina, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, si attende che il Kosovo revochi le tariffe sui beni importati da Bosnia Erzegovina e Serbia. Lo ha confermato la stessa Mogherini in conferenza stampa al termine del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Gli appuntamenti del dialogo non accadono, sono io che li organizzo e li organizzo solo quando ci sono le condizioni. Prima mi aspetto che le autorità del Kosovo sospendano o revochino le tariffe sui prodotti da Bosnia e Serbia, altrimenti non vedo le condizioni", ha detto Mogherini che ha aggiunto che quando ci saranno le condizioni sarà "lieta" di indire un incontro, ma anche "di continuare a negoziare", ma "fino ad ora" non ha visto i progressi necessari". (segue) (Beb)