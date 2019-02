Serbia-Kosovo: presidente Vucic conferma impegno ma non assicura accordo con Thaci

- La Serbia sta facendo il massimo per trovare un accordo con il Kosovo ma “non posso garantire che riusciremo” a raggiungerlo. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, durante un “teso” incontro con l'omologo kosovaro, Hashim Thaci, nel corso di un dialogo durante la Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Posso garantire che stiamo facendo il massimo” per l’accordo con il Kosovo ma "non posso garantire che riusciremo" ad ottenerlo, ha spiegato Vucic che ha rimarcato come Pristina non avrebbe ancora attuato l’unica misura richiesta dalla Serbia per l’avvio della normalizzazione dei rapporti: l’istituzione dell’Associazione dei comuni kosovari a maggioranza serba. (segue) (Geb)