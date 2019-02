Serbia-Kosovo: Mogherini, prima di un appuntamento Pristina revochi misure (2)

- L'Alto rappresentante ha anche sottolineato che i ministri degli Esteri Ue hanno iniziato la loro riunione con un applauso per il risultato raggiunto dalla Repubblica della Macedonia del Nord. "Sono sicura che è un passo positivo per l'apertura di ulteriori negoziati. Non sarà l'unico elemento: gli amici della Macedonia del Nord sanno che le riforme sono necessarie tanto quanto è stato necessario risolvere il nodo del nome, ma vedo tanta determinazione a livello di governo e di Parlamento nel programma di riforme", ha aggiunto. "Non è un mistero che io auguro e penso sia bene avere l'inizio dei negoziati, non solo con la Macedonia del Nord, ma anche con l'Albania, nel Consiglio di giugno", ha concluso. (Beb)