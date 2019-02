Kosovo-Serbia: presidente Thaci, concentrarsi su futuro delle relazioni

- Kosovo e Serbia si trovano ora in un “conflitto congelato”, per tale motivo, “mi concentro più sul futuro delle relazioni” tra i due paesi poiché “è essenziale andare avanti creando soluzioni per la pace come il reciproco riconoscimento”. È quanto affermato dal presidente del Kosovo, Hashim Thaci, durante un dibattito con l'omologo serbo Aleksandr Vucic in corso oggi alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Tra Kosovo e Serbia, ha aggiunto Thaci, “il dialogo deve continuare senza condizioni”. A tal proposito, il capo dello Stato di Pristina ha evidenziato che il Kosovo avrebbe potuto porre “mille e una condizione” nei rapporti con Belgrado. Tuttavia, “non l'abbiamo fatto, siamo stati generosi”, ha aggiunto Thaci. (segue) (Geb)