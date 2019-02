Kosovo-Albania: presidente Thaci incontra omologo Meta a Monaco

- Il presidente kosovaro, Hashim Thaci, ha incontrato l'omologo albanese, Ilir Meta, a margine delle attività della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in corso nel capoluogo della Baviera. "Mentre ci prepariamo a celebrare l'11mo anniversario del Kosovo, non dobbiamo mai dimenticare l'incredibile ruolo svolto dall'Albania in tutte le fasi della nostra lotta per l'indipendenza e la costruzione dello Stato", ha scritto Thaci sul suo profilo Twitter. (Res)