Kosovo: premier Haradinaj, sfide maggiori sono aggressione russa e rientro combattenti Is (2)

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha inviato ieri un messaggio di congratulazioni al Kosovo in occasione dell'11mo anniversario della sua indipendenza. "A nome del governo degli Stati Uniti e del popolo americano, mi congratulo con il Kosovo mentre celebrate il vostro undicesimo anniversario come una nazione indipendente e sovrana", si legge in un comunicato del Dipartimento di Stato . Pompeo sottolinea nel messaggio che gli Stati Uniti "rimangono impegnati ad aiutare il Kosovo ad aprire le porte a un futuro più prospero, stabile e sicuro nel tuo secondo decennio di indipendenza. La completa normalizzazione delle relazioni con la Serbia - aggiunge - con il riconoscimento reciproco come fulcro, sarà essenziale per il successo del Kosovo". (segue) (Kop)