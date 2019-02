Kosovo: partito Pdk, presto "sviluppi concreti" su sospensione dazi alla Serbia

- Il Partito democratico del Kosovo (Pdk), schieramento parte della coalizione di governo a Pristina, insiste sulla necessità di sospendere i dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. Il deputato del Pdk Blerta Deliu, scrive il portale d'informazione "Klan Kosova", ha sottolineato che la misura è stata presa in risposta alla "campagna aggressiva della Serbia", paese che a suo modo di vedere non avrebbe il coraggio di "attuare gli accordi di Bruxelles", ma nonostante ciò "dobbiamo essere molto attenti nel salvaguardare i rapporti con i nostri alleati internazionali" e per questo il Pdk propone una sospensione dei dazi per 120 giorni. Il Pdk insiste su questa linea nonostante l'intransigenza del premier Ramush Haradinaj. Ci saranno "sviluppi concreti" in questo senso, ha assicurato Deliu, secondo cui in questo modo "il Kosovo dimostrerà la sua serietà" davanti alla comunità internazionale. (segue) (Kop)