Balcani: leader Vetevendosje Kurti, allargamento Ue per evitare "balcanizzazione" dell'Europa

- Tutti i paesi della regione balcanica devono aderire quanto prima all'Unione europea, in quanto "se non otteniamo un'europeizzazione dei Balcani avremo una balcanizzazione dell'Europa". Lo ha detto il leader del Movimento Vetevendosje (partito dell'oppposizione in Kosovo), Albin Kurti, parlando all'agenzia di stampa greca "Ana-Mpa". Secondo Kurti, i paesi dei Balcani occidentali dovrebbero aderire all'Ue "congiuntamente". In occasione dell'11mo anniversario della dichiarazione di indipendenza del Kosovo, il leader del Vetevendosje ha detto che "l'enorme disoccupazione, la povertà, in combinazione con le strutture parallele della Serbia, continuano a danneggiare la costruzione dello Stato democratico e del progresso sociale (in Kosovo)". Secondo il politico kosovaro, l'accordo di Prespa per il nuovo nome della Repubblica di Macedonia del Nord è uno sviluppo positivo nei Balcani che permette di essere ottimisti su "una minore penetrazione russa" nella regione.(Kop)