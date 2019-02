Balcani: da Ue 500 mila euro per mobilità e cooperazione giovanile nella regione

- L'Unione europea ha stanziato 500 mila euro a sostegno di un nuovo progetto biennale per l'Ufficio regionale di cooperazione giovanile (Ryco), teso a migliorare la mobilità giovanile, la cooperazione giovanile e l'attivismo giovanile nei Balcani occidentali, promuovendo in tal modo il processo di riconciliazione nella regione. Ryco è un'organizzazione internazionale, con sede a Tirana, fondata in base ad un accordo raggiunto fra i governi dei sei paesi della regione (Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia) durante il vertice dei Balcani occidentali svoltosi a Parigi nel luglio del 2016, nell'ambito del cosiddetto processo di Berlino, promosso dal cancelliere tedesco Angela Merkel per promuovere la cooperazione fra i paesi balcanici e facilitare il loro percorso di integrazione europea. (segue) (Alt)