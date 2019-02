Kosovo-Serbia: ambasciatore tedesco Schieb, Berlino preme su Pristina per abolizione dazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sta facendo pressioni affinché il Kosovo cancelli i dazi imposti sull'importazione di prodotti dalla Serbia. Lo ha dichiarato l'ambasciatore tedesco a Belgrado, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "FoNet". Schieb ha spiegato che i dazi devono essere aboliti per normalizzare la cooperazione commerciale nella regione e per permettere la ripresa del dialogo tra Pristina e Belgrado. Anche dagli Stati Uniti nei giorni scorsi sono arrivate nuove richieste per l'abolizione dei dazi da parte di Pristina. Il premier kosovaro Ramush Haradinaj non intende arrivare a compromessi, mentre il presidente Hashim Thaci e il Partito democratico del Kosovo (Pdk) hanno proposto una sospensione dei dazi per 120 giorni. (Kop)