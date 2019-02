Infrastrutture: Serbia, nuovo ciclo investimenti per 5 miliardi euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha avviato un nuovo ciclo di investimenti dl valore di 5 miliardi di euro nella rete stradale e ferroviaria nazionale: lo ha detto il ministro dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti serbo, Zorana Mihajlovic, all'emittente "Tv Happy". "Quest'anno comincerà la costruzione del Corridoio della Morava, il più importante per i cittadini perché collegherà la Serbia centrale e la Sumadija con i Corridoi 10 e 11", ha detto la Mihajlovic. Le trattative per la costruzione del Corridoio della Morava, ha precisato il ministro, sono condotte attualmente con la società statunitense di costruzioni Bechtel. La Serbia, ha ancora detto il ministro, sarà in futuro collegata con il resto della regione attraverso le sezioni autostradali Preljina-Pozega e Kuzmin-Sremska Raca, che faranno parte della nuova direttrice verso Sarajevo, e attraverso l'autostrada Nis-Pristina. "Continuiamo anche nella costruzione della linea ferroviaria veloce Belgrado-Budapest, stiamo investendo molto denaro nella ferrovia come da decenni non veniva fatto", ha concluso Mihajlovic. (segue) (Seb)