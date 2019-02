Bulgaria-Kosovo: vice presidente Gerb Tsvetanov partecipa a colazione di lavoro a Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa lo scorso 30 giugno il semestre di presidenza di turno della Bulgaria del Consiglio Ue, sotto il segno del rilancio della questione dei Balcani occidentali. Il governo di Sofia ha messo al centro della sua presidenza di turno la necessità della prospettiva europea per i paesi della regione portando avanti con maggiore forza il processo di integrazione dei paesi della regione che aspirano ad entrare nell'Unione. Il programma della presidenza di turno bulgara ha previsto quattro priorità principali: il futuro dell'Europa e dei giovani; la crescita economica e la sua "convergenza" sociale; la prospettiva europea e la connettività dei Balcani occidentali; la sicurezza e la stabilità in un'Europa forte e unita; l'economia digitale e le competenze per il futuro (Bus)