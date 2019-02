Kosovo: premier Haradinaj, sfide maggiori sono aggressione russa e rientro combattenti Is

- L'aggressione della Russia e il ritorno dei combattenti dello Stato islamico: queste le principali sfide per il Kosovo, secondo quanto dichiarato dal primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj all'emittente "Cnbc". "Quella che chiamiamo l'agenda dei talebani o degli islamici, è stata molto aggressiva nei nostri confronti", ha affermato Haradinaj, il quale ha ammesso che il Kosovo ha attualmente il maggior numero di cittadini pro capite in Europa che hanno combattuto tra le fila dello Stato islamico in Siria. Secondo il premier kosovaro, anche la Russia pone una sfida molto delicata al paese: "Loro basano la maggior parte delle attività in Serbia; hanno un personale che chiamano umanitario, di circa 3000 unità in Serbia, la maggior parte del quale è in realtà costituito da agenti dei servizi di sicurezza, dei servizi di sicurezza russi". "Ma non siamo soli: lavoriamo in partnership ravvicinata con gli Stati Uniti e gli altri alleati Nato", ha affermato. (segue) (Kop)