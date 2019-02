I fatti del giorno - America latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-Usa: chiuso incontro Mogherini-Pompeo, Siria e Venezuela tra i temi dei colloqui - Cooperazione transatlantica, Venezuela, Siria, denuclearizzazione della penisola coreana e Afghanistan. Sono alcuni temi dell'incontro che si è tenuto oggi tra l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini e il segretario di Stato Usa Michael Pompeo. I due hanno sottolineato l'importanza della cooperazione transatlantica tra l'Unione europea e gli Stati Uniti su una vasta gamma di questioni di politica estera, tra cui l'attuale lavoro verso una transizione pacifica e democratica in Venezuela, la necessità di assicurare una transizione politica in Siria, il sostegno alla pace in Afghanistan e alla denuclearizzazione della penisola coreana in vista dell'imminente vertice tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Mogherini e Pompeo hanno inoltre discusso della situazione in Ucraina e della cooperazione Ue-Usa nei Balcani occidentali, in particolare dopo l'entrata in vigore dell'accordo di Prespa e il sostegno degli Stati Uniti al dialogo Serbia-Kosovo mediato dall'Ue. (segue) (Res)