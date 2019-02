Speciale difesa: Nato, trattato Inf e missioni all'estero al centro della prima ministeriale con la "Macedonia del Nord"

- La situazione sul rispetto del trattato Inf, le missioni in Afghanistan, Iraq e Kosovo, la condivisione degli oneri tra i paesi membri della Nato e la messa a disposizione di risorse per la difesa. Sono stati questi i temi chiave che i ministri della Difesa dei paesi della Nato hanno affrontato a Bruxelles, in una riunione che si è contraddistinta perché ha visto per la prima volta la partecipazione, in qualità di invitato, della Repubblica della Macedonia del Nord, candidata a diventare il 30mo paese membro. Uno sviluppo positivo nell'ottica dell'allargamento sottolineato più volte dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in questi due giorni. Nella conferenza stampa di martedì, dove il segretario generale ha anticipato i temi della ministeriale, Stoltenberg si è detto "lieto" per il fatto di poter dare il benvenuto "per la prima volta al nostro collega di Skopje, il ministro Radmila Sekerinska". "La futura Repubblica della Macedonia del Nord ora ha un seggio al tavolo della Nato", ha detto Stoltenberg e, aprendo i lavori, ha detto a Sekerinska: "E' un grande piacere averti qui per la prima volta, a partecipare a una riunione ministeriale della Nato come invitato. È bello anche sapere che non mi riferisco più al tuo paese con un nome molto lungo e difficile, ma in realtà posso chiamarti Repubblica del Nord Macedonia. Questo è un grande momento per tutti noi. Apprezziamo molto i progressi che hai fatto e senza il tuo impegno, senza la tua guida personale e del tuo governo, non saremmo stati in grado di essere dove siamo oggi. Ho visto che ieri la bandiera della Nato è stata sollevata negli edifici governativi nel vostro paese e non vedo l'ora che possiamo fare lo stesso qui, alzando la bandiera accanto alle altre 29 all'esterno dell'edificio della Nato". (Beb)