Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, ribadito sostegno alleati a Ucraina

- I ministri della difesa dell'Alleanza atlantica rinnovano al collega di Kiev, Stepan Poltorak, il loro forte sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Lo ha detto ieri il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Gli alleati hanno dichiarato chiaramente che le azioni aggressive della Russia contro l'Ucraina sono inaccettabili: l'annessione illegale della Crimea, i continui sforzi per cercare di destabilizzare l'Ucraina attraverso i suoi sforzi e la sua presenza nel Donbass, e anche, ovviamente, il sequestro totalmente ingiustificato della nave ucraina vicino allo stretto di Kerch", ha detto Stoltenberg. "Gli alleati forniscono un forte sostegno all'Ucraina. Stiamo ora esaminando cosa possiamo fare di più. Abbiamo diversi fondi fiduciari. Li aiutiamo con il comando e il controllo. (...) Stiamo esaminando se possiamo aumentare ulteriormente la nostra presenza nel Mar Nero e, nel prossimo futuro, entro pochi giorni, avremo le navi della Nato nel Mar Nero che parteciperanno a un esercizio", ha aggiunto. Per quanto riguarda il dossier del Kosovo, Stoltenberg ha sottolineato di aver fatto presente al primo ministro Ramush Haradinaj e al presidente Hashim Thaci "che gli alleati ritengono che sia stata una decisione inopportuna, il passaggio dalla forza di sicurezza a un esercito". Non solo: Stoltenberg ha definito "inutile" l'introduzione di tariffe elevate alle merci provenienti dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina. "In realtà, rende ancora più difficile l'intero dialogo tra Pristina e Belgrado. Imporre questo tipo di tariffe significa andare nella direzione sbagliata", ha spiegato. "Per tutti questi motivi abbiamo deciso di valutare il nostro livello di impegno con il Kosovo", ha concluso Stoltenberg. (Beb)