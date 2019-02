Kosovo-Serbia: presidente Thaci, concentrarsi su futuro delle relazioni (2)

- Il presidente kosovaro ha poi sottolineato che la comunità serba del Kosovo “non deve essere utilizzata dallo Stato serbo per guadagni politici”. “Dobbiamo preservare il carattere multietnico dei due Stati ponendo una conclusione definitiva al conflitto tra Serbia e Kosovo, non tra serbi e albanesi”, ha dichiarato Thaci. Per la pace con la Serbia, secondo il capo dello Stato di Pristina, “il Kosovo si è assunto ogni responsabilità, co gli Stati Uniti e l'Ue”. A ogni modo, ha proseguito Thaci, “chi è stato arrestato per i massacri compiuti in Kosovo dallo Stato serbo? Nessuno è stato punito!”. Secondo Thaci, nonostante il popolo kosovaro sia la “vittima principale della pulizia etnica”, il Kosovo intende “concentrarsi sul futuro” nelle relazioni con la Serbia. (Geb)