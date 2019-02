Usa-Kosovo: Pompeo invia messaggio per 11mo anniversario indipendenza Pristina

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha inviato un messaggio di congratulazioni al Kosovo in occasione dell'11mo anniversario della sua indipendenza. Lo riferisce un comunicato del Dipartimento di Stato. "A nome del governo degli Stati Uniti e del popolo americano, mi congratulo con il Kosovo mentre celebrate il vostro undicesimo anniversario come una nazione indipendente e sovrana". Pompeo sottolinea nel messaggio che gli Stati Uniti "rimangono impegnati ad aiutare il Kosovo ad aprire le porte a un futuro più prospero, stabile e sicuro nel tuo secondo decennio di indipendenza. La completa normalizzazione delle relazioni con la Serbia - aggiunge - con il riconoscimento reciproco come fulcro, sarà essenziale per il successo del Kosovo". (segue) (Was)