Usa-Kosovo: Pompeo invia messaggio per 11mo anniversario indipendenza Pristina (2)

- Inoltre il segratario di Stato Usa rileva la necessità di garantire "continui progressi per rafforzare le vostre istituzioni democratiche. Vogliamo continuare a costruire sul nostro partenariato bilaterale - sottolinea - basato su valori e priorità condivisi, aiutando il Kosovo ad aprire la strada all'integrazione occidentale". "Gli Stati Uniti - conclude - apprezzano il forte legame tra il nostro popolo e sosterranno i passi di coloro che lavorano per liberare il grande potenziale del Kosovo". (Was)