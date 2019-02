I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia-Kosovo: presidente Usa Trump, riconoscimento reciproco "centrale" per normalizzazione rapporti - Il riconoscimento reciproco fra Serbia e Kosovo è ritenuto dagli Stati Uniti l'elemento "centrale" per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina: lo ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump in un messaggio inviato all'omologo serbo Aleksandar Vucic in occasione della Festa della Repubblica di Serbia. "In nome del popolo americano, è con piacere che invio i miei sinceri auguri per la Festa nazionale della Serbia", ha scritto Trump aggiungendo che Washington resta fermo nel proprio sostegno alla stabilità della regione dei Balcani occidentali e all'impegno dello stesso Vucic nel processo di normalizzazione dei rapporti con Pristina. "Mentre sta alle parti raggiungere un accordo sostenibile per entrambe, riteniamo che il reciproco riconoscimento sia l'elemento centrale di una duratura normalizzazione dei rapporti. Un tale storico accordo, con il reciproco riconoscimento nella sua sostanza, costruirebbe la strada per gli obiettivi dell'integrazione europea della Serbia e per la crescita economica", ha scritto Trump. (segue) (Res)