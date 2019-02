I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo-Nato: viceministro Difesa su diritto Ksf di andare nel nord, "situazione cambiata dal 2013" - Le Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) non intendono recarsi nel nord del paese per fare la guerra ma per sostenere gli sforzi della comunità locale. In questo modo il viceministro della Difesa kosovaro, Burim Ramadani, ha commentato le dichiarazioni di ieri del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il quale ha ribadito che le Ksf non possono recarsi nel nord del Kosovo senza la previa autorizzazione da parte del comandante della missione Kfor. In un'intervista all'emittente "Rtv Dukagjini", Ramadani ha sottolineato che la posizione di Stoltenberg si basa su un impegno preso dal presidente Hashim Thaci in una lettera del 2013 quando era primo ministro. "Ora abbiamo una situazione completamente differente e un governo diverso", ha osservato Ramadani precisando che non si tratta di un dispiegamento delle Ksf "nel secondo fatto dalla Serbia negli anni Novanta ma come parte degli sforzi per aiutare le comunità residenti nell'area". Il viceministro kosovaro ha assicurato che il governo del premier Ramush Haradinaj intende tutelare in egual misura i diritti dei cittadini di tutte le etnie presenti nell'area. (Res)