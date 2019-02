Serbia: presidente Vucic conferma a Mogherini disponibilità a dialogo con stop ai dazi

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha discusso nella serata di ieri, durate una conversazione telefonica con l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogerini, delle possibilità di superare lo stallo nel dialogo tra Belgrado e Pristina. Lo ha riferito la presidenza di Belgrado con un comunicato. Vucic ha riaffermato la ferma convinzione che il dialogo possa essere ripreso solo se Pristina revocherà i dazi sulle merci serbe. Inoltre il capo dello Stato ha sottolineato che le misure unilaterali di Pristina rappresentano non solo un ostacolo insormontabile al dialogo, ma anche una minaccia per la stabilità regionale. Vucic ha poi riaffermato che la Serbia intende portare avanti responsabilmete la propria politica non accettando "misure reciproche" ma auspicando di superare lo stallo. Oggi Vucic partecipa alla Conferenza di Monaco intervendo ad un panel sulla situazione nei Balcani a cui partecipa la controparte kosovara, Hashim Thaci, e il commissario Ue per la politica di vicinato e i negoziati per l'allargamento, Johannes Hahn. (Seb)