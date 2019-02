Nato: trattato Inf e missioni all'estero al centro della prima ministeriale con la "Macedonia del Nord" (8)

- Nella seconda giornata di lavori, i ministri hanno discusso delle missioni in Afghanistan, Iraq e Kosovo. In Afghanistan gli alleati sono insieme "e prenderemo decisioni sul futuro della missione insieme. La situazione rimane difficile, ma vediamo anche gli sforzi per la pace. Gli alleati sono stati tenuti costantemente aggiornati dagli Stati Uniti e continuiamo a consultarci sulle implicazioni di un possibile accordo di pace e su come la Nato può sostenerlo", ha aggiunto. Stoltenberg ha detto anche di aver incontrato l'inviato statunitense, Zalmay Khalilzad. "Questa è la terza volta nelle ultime settimane che ci incontriamo, è troppo presto per dire se ci sarà un accordo. La Nato continua ad aiutare le forze di sicurezza afgane a creare le condizioni per una soluzione pacifica. Ciò che è chiaro è questo: siamo andati in Afghanistan insieme, e insieme determineremo la nostra posizione futura. In base alle condizioni che determiniamo con gli afghani". (segue) (Beb)