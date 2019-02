Nato: trattato Inf e missioni all'estero al centro della prima ministeriale con la "Macedonia del Nord" (11)

- La missione di addestramento della Nato in Iraq "è ora operativa e funzionante, fornendo formazione e consulenza alle nazionali istituzioni di sicurezza" così da evitare il riemergere dell'Isis. La missione della Nato per mantenere un ambiente sicuro e protetto per tutta la popolazione del Kosovo rimane invariata, ma i ministri dovrebbero prendere decisioni in primavera sull'impegno della Nato con la Forza di sicurezza del Kosovo. "La nostra missione Kfor ha dato un importante contributo alla stabilità nella regione dei Balcani occidentali negli ultimi 20 anni", ha detto Stoltenberg. "Allo stesso tempo, esamineremo il livello del nostro sostegno alla Forza di sicurezza del Kosovo dopo il cambiamento del suo mandato". Stoltenberg ha ricordato che "l'accordo di Bruxelles, fin dal 2013, dice chiaramente che le forze di sicurezza del Kosovo non possono andare nel nord senza il consenso del comandante della Kfor. Ci aspettiamo che questo accordo sia valido e applicato. Questo è qualcosa che è stato detto in modo molto chiaro anche da molti alleati e ho anche espresso a Haradinaj che ci aspettiamo ancora che sia così", ha detto. (segue) (Beb)