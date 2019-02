Serbia-Italia: ministro Integrazione europea Joksimovic riceve ambasciatore Lo Cascio, sostegno nel percorso Ue (3)

- Il ministro Joksimovic ha affermato che la Serbia è pronta a portare avanti il dialogo fra Belgrado e Pristina, ma solo quando sarà abolita la decisione da parte kosovara di introdurre le tasse sulle merci serbe, che la Serbia si impegna per la stabilità e la cooperazione nella regione e che tale atteggiamento dovrebbe essere adottato anche dagli altri attori regionali. Jokismovic e Lo Cascio hanno infine convenuto che in futuro dovrebbe essere aggiornato il memorandum di cooperazione fra la Serbia e l'Italia nell'ambito dell'integrazione europea, che provvederà a fornire una cornice ancora più precisa per le forme concrete di sostegno italiano lungo il cammino europeo di Belgrado. Gli interlocutori hanno constatato che i due paesi hanno delle positive relazioni bilaterali e che l'Italia è un importante partner economico e politico della Serbia. (Seb)