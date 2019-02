Italia-Serbia: presidente Mattarella invia ad omologo Vucic auguri per Festa nazionale

- Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha inviato all'omologo serbo Aleksandar Vucic un messaggio di auguri in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica di Serbia che si terrà domani. Secondo quanto si legge in una nota riportata dal sito dell'ambasciata d'Italia a Belgrado, Mattarella ha inviato a Vucic fervidi auguri e sentite felicitazioni a nome personale e del popolo italiano. "Gli eccellenti rapporti fra i nostri due paesi, costantemente arricchiti da una proficua e ampia collaborazione, si fondano su uno storico legame di amicizia che vede celebrare quest'anno i 140 anni dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche e su un decennale partenariato strategico fecondo di risultati a livello politico, sociale, economico-commerciale e culturale. La Serbia procede con determinazione lungo il cammino di riforme intrapreso anche nella prospettiva europea. Nel perseguimento di tale obiettivo è fondamentale il contributo di Belgrado alla stabilità regionale, soprattutto nel quadro del dialogo con Pristina facilitato dall'Unione europea, che l'Italia fermamente incoraggia e sostiene. In questo spirito, rinnovo i miei migliori auguri di benessere per la Sua persona e di prosperità per l'amico popolo serbo". (Seb)