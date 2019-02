Nato: Stoltenberg, ribadito sostegno alleati a Ucraina (2)

- Per quanto riguarda il dossier del Kosovo, Stoltenberg ha sottolineato di aver fatto presente al primo ministro Ramush Haradinaj e al presidente Hashim Thaci "che gli alleati ritengono che sia stata una decisione inopportuna, il passaggio dalla forza di sicurezza a un esercito". Non solo: Stoltenberg ha definito "inutile" l'introduzione di tariffe elevate alle merci provenienti dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina. "In realtà, rende ancora più difficile l'intero dialogo tra Pristina e Belgrado. Imporre questo tipo di tariffe significa andare nella direzione sbagliata", ha spiegato. "Per tutti questi motivi abbiamo deciso di valutare il nostro livello di impegno con il Kosovo", ha concluso Stoltenberg. (Beb)