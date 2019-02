Kosovo: squadra negoziale definisce piattaforma dialogo con Serbia, oggi voto in parlamento

- La squadra negoziale del Kosovo per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia ha concluso il lavoro sulla piattaforma di dialogo con Belgrado, che dovrebbe essere inviata oggi all’assemblea kosovara per il voto. Il premier di Pristina Ramush Haradinaj ha affermato che il documento è in linea con la Costituzione nazionale e che fornisce “una buona garanzia” per il paese. “Abbiamo appena concluso una riunione con la delegazione e abbiamo finalmente un accordo sulla piattaforma, che si basa sul dettato costituzionale, rispettandolo pienamente, e costituisce una garanzia sufficiente per il Kosovo”, ha affermato Haradinaj. Il primo ministro ha poi invocato il contributo positivo e il sostegno all’iniziativa da parte dei partiti di opposizione. (segue) (Kop)