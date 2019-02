Kosovo: eurodeputata Fajon, stallo su dialogo con Serbia e liberalizzazione visti Ue

- La liberalizzazione dei visti del Kosovo è in fase di stallo, parallelamente alle attuali difficoltà nel dialogo tra Pristina e Belgrado. Lo ha sottolineato il relatore per il Kosovo del Parlamento Ue, l'eurodeputata Tanja Fajon, la quale ha auspicato che queste due questioni possano presto essere risolte. "Auspico vivamente che entrambe le questioni - il dialogo tra Belgrado e Pristina e la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo - vengano risolti durante il mandato di questo Parlamento europeo. Invece, adesso, entrambe sono bloccate. Invito le parti responsabili ad agire", ha dichiarato Fajon."I cittadini del Kosovo sono ancora costretti a richiedere un visto per uscire dal proprio paese, impegnandosi in procedure lunghe e costose solo per andare in vacanza o fare visita ai propri familiari", ha denunciato ieri il ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, chiedendo all’Unione europea di mantenere le promesse fatte in precedenza in merito alla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. “Le autorità comunitarie non possono permettersi di alienarci. Ci sono già abbastanza crisi in Europa, non c’è bisogno di aggiungerne un’altra”, ha aggiunto Pacolli, sottolineando le iniziative avviate nell'ultimo periodo dal governo di Pristina per contrastare l’immigrazione irregolare, identificata come una delle principali ragioni delle riserve di Bruxelles in merito alla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. (segue) (Kop)