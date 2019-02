Kosovo: eurodeputata Fajon, stallo su dialogo con Serbia e liberalizzazione visti Ue (3)

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha detto in precedenza che il Kosovo ha un'altra possibilità per la liberalizzazione dei visti entro marzo 2019. Secondo Haradinaj il Kosovo ha la possibilità di ottenere la liberalizzazione dei visti, “se il Consiglio dei ministri si riunirà a febbraio e stiamo lavorando in questa direzione. In effetti, è molto importante per noi ottenere la liberalizzazione dei visti a febbraio o marzo 2019. Sono consapevole che gli europei affermano che non dovremmo menzionare le date. Non stiamo fissando le date, ma la questione è importante per noi”, ha chiarito il premier di Pristina. Il capo del governo kosovaro ha rimarcato che la libertà di circolazione per i cittadini kosovari aumenterebbe la “fiducia dei cittadini del Kosovo nell'Ue. Ho chiesto in modo amichevole, soprattutto ai rappresentati dei paesi del Quintetto, di andare tutti in questa direzione, perché il Kosovo ha soddisfatto i criteri previsti in questo processo", ha affermato Haradinaj aggiungendo che decisioni prese dal suo governo sui dazi nei confronti delle merci serbe e bosniache sono state “a favore dei cittadini” kosovari. (segue) (Kop)