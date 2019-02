Kosovo: consigliere presidenza Collaku, governo cancelli dazi su prodotti serbi

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj dovrebbe agire "con responsabilità" decidendo di sospendere i dazi sull'importazione dei prodotti serbi e bosniaci. Lo ha dichiarato il consigliere della presidenza kosovara, Bekim Collaku, parlando al portale d'informazione "Klan Kosova". "Ci sono grandi possibilità per noi di finire in uno scenario in cui il Kosovo è responsabile per la mancanza di funzionamento del dialogo (con la Serbia)", ha dichiarato Collaku invitando il governo a "ritirare la decisione" per ridare un'opportunità ai negoziati. "La nostra integrità territoriale non sarà discussa al tavolo", ha assicurato il consigliere del presidente Hashim Thaci osservando che Pristina dovrebbe ascoltare i consigli dei suoi alleati, Stati Uniti su tutti. (segue) (Kop)