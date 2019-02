Kosovo-Nato: viceministro Difesa su diritto Ksf di andare nel nord, "situazione cambiata dal 2013" (4)

- "La Nato rimarrà in Kosovo con la Kfor perché si basa sul mandato dell'Onu ed è importante per la stabilità del Kosovo e della regione. Noi valutiamo la nostra presenza e la nostra attività al di fuori della Kfor, abbiamo differenti tipi di sostegno per il rafforzamento delle capacità delle forze di sicurezza del Kosovo, che non fanno parte della missione Kfor, ma sono attività della Nato fuori dalla Kfor", ha aggiunto. "Affronteremo il livello di questo impegno basandoci sul fatto che molti alleati credono che la decisione di trasformare la Forza di sicurezza del Kosovo in un esercito del Kosovo sia stata inopportuna, e quindi dobbiamo affrontare il livello del nostro impegno", ha concluso. (Kop)