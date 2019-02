Italia-Slovenia: consigliere regione Fvg Gabrovec (Pd/Ssk), diffondere relazione italo-slovena del 2000

- La regione Friuli Venezia Giulia promuova la pubblicazione e la diffusione della relazione della Commissione storico-culturale italo-slovena nelle scuole. Lo chiede il consigliere regionale del Pd/Slovenska skupnost, Igor Gabrovec, nella lettera inviata al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa della regione Friuli Venezia Giulia. Secondo Gabrovec, tale passo è necessario "perché la celebrazione del Giorno del ricordo, così come istituito con legge nazionale, si trasforma troppo spesso in nuove occasioni per riaccendere polemiche e contrasti in merito alla travagliata storia che ha segnato le nostre terre nell'ultimo conflitto mondiale e nell'immediato dopoguerra. Un tale inasprimento dei toni - osserva - rischia di incrinare quel clima di rapporti transfrontalieri e di convivenza tra le diverse comunità nazionali a cui si è arrivati grazie agli sforzi e al costante impegno di quanti, istituzioni locali comprese, credono che l'unica strada da seguire sia quella del reciproco rispetto e della pacifica convivenza". Nella lettera il consigliere regionale ricorda che "nel 1993 è stato avviato un lungo lavoro interdisciplinare per volere dei governi italiano e sloveno e volto a effettuare una globale ricerca e disamina di tutti gli aspetti rilevanti nella storia delle relazioni politiche e culturali bilaterali. (segue) (Res)