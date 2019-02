I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: presidente Vucic, paese sarà sempre più forte - La Serbia sarà un paese "sempre più forte": lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic secondo quanto riporta la stampa locale. Vucic, che si trova oggi a Bogatic, nei pressi di Loznica, per il tour denominato "Il futuro della Serbia", ha dichiarato che il paese si è economicamente rafforzato negli ultimi anni. L'unico problema che ora il paese deve affrontare, ha aggiunto, è la stabilità politica. "Mi sforzo di star zitto, di non rispondere a quello che sta succedendo a Pristina, per non parlare del resto del mondo, di non dire quello che ci fanno diversi centri di potere. I quali a volte ci sono di aiuto, altre volte si comportano in modo contrario a ciò. Vi prego di comprendere la nostra lotta per tutelare la stabilità, per estendere i partenariati e le amicizie e per non entrare in conflitto con nessuno", ha detto Vucic. (segue) (Res)