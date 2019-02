Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, missioni al centro seconda giornata ministeriale Alleanza

- La seconda giornata di ministeriale difesa della Nato tratterà delle missioni dell'Alleanza in Afghanistan, Kosovo e Iraq. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, aprendo i lavori. "In questa sessione, ci concentreremo sulle operazioni della Nato. La nostra missione in Afghanistan rimane una priorità assoluta e continuiamo a sostenere le forze afghane con la formazione e con i finanziamenti così che combattano il terrorismo internazionale e creino le condizioni per la pace", ha detto. "Al nostro vertice di luglio, abbiamo anche lanciato una nuova missione di addestramento in Iraq per aiutare le forze irachene a garantire che l'Isis non riemerga", ha aggiunto Stoltenberg. "Discuteremo anche la nostra missione Kfor, che continua a dare un importante contributo alla stabilità nell'intera regione dei Balcani occidentali e affronteremo il nostro livello di impegno con la Forza di sicurezza del Kosovo", ha concluso. (Beb)