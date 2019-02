Kosovo: partito Ldk contro nuova piattaforma per dialogo con Serbia (2)

- La squadra negoziale del Kosovo per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia si riunirà oggi e voterà la piattaforma per il dialogo con Belgrado. Il leader del partito socialdemocratico Shend Ahmeti co-presidente della delegazione, ha detto che una volta che la piattaforma sarà approvata dal gruppo di negoziatori approderà al Parlamento per l'approvazione. Ahmeti ha detto che la piattaforma che stabilisce i principi del dialogo facilitato dall'Ue con la Serbia, sarà presentata anche al presidente Hashim Thaci e al primo ministro Ramush Haradinaj. La squadra negoziale e i leader di Stato stanno organizzando riunioni intensive questa settimana nel tentativo di stabilire i principi del dialogo con la Serbia. I capi della squadra negoziale hanno affermato in precedenza che il quadro per la stesura della piattaforma di dialogo è la Costituzione del Kosovo. La squadra negoziale del Kosovo ha incontrato lo scorso 29 gennaio l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini. (segue) (Kop)