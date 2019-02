Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, Alleanza in buona salute

- L'Alleanza atlantica si avvicina al suo 70mo anniversario ed è in buona salute. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha definito lo stato della Nato nelle conclusioni della due giorni di riunione ministeriale Difesa. Nella due giorni i ministri hanno parlato del controllo degli armamenti, delle missioni, della ripartizione degli oneri e la difesa europea. Tutti gli alleati hanno concordato sul fatto che la violazione da parte della Russia del trattato sulle forze nucleari a intervallo intermedio (Inf) rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza transatlantica e Stoltenberg ha ribadito l'invito alla Russia a cogliere l'ultima opportunità per tornare a essere conforme. "Tutti gli alleati sono pronti a impegnarsi ulteriormente con la Russia. Ma ci stiamo anche preparando per un mondo senza il Trattato Inf", ha affermato il segretario generale. Un certo numero di alleati della Nato ha offerto contributi all'iniziativa per la preparazione dei "Quattro Trenta", che garantirà 30 navi da combattimento, 30 battaglioni terrestri e 30 squadroni aerei, pronti per essere schierati entro 30 giorni o meno. Ciò aumenterà la "capacità della Nato di rispondere rapidamente e in modo decisivo a qualsiasi crisi futura". I ministri hanno anche discusso la questione della condivisione degli oneri, in termini di denaro, capacità e contributi. Secondo gli ultimi rapporti sulla spesa per la difesa, gli alleati europei e il Canada spenderanno 100 miliardi di dollari in più per la difesa entro la fine del 2020. Tutti gli alleati stanno modernizzando le loro attrezzature e contribuendo maggiormente alle missioni e alle operazioni della Nato. Sulle missioni e operazioni della Nato, il segretario generale ha detto che gli alleati della Nato sono in Afghanistan insieme "e prenderemo decisioni sul futuro della missione insieme". La missione di addestramento della Nato in Iraq "è ora operativa e funzionante, fornendo formazione e consulenza alle nazionali istituzioni di sicurezza". La missione della Nato di mantenere un ambiente sicuro e protetto per tutta la popolazione del Kosovo rimane invariata, ma i Ministri dovrebbero prendere decisioni in primavera sull'impegno della Nato con la Forza di sicurezza del Kosovo. In un'ultima sessione di lavoro congiunta con l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini e i ministri della Difesa Jussi Niinisto dalla Finlandia e Peter Hultqvist dalla Svezia, gli alleati hanno accolto con favore il maggiore impegno dell'Unione europea per la difesa come mezzo per rafforzare la Nato. Il segretario generale ha chiesto una cooperazione più stretta in materia di spese per la difesa, nuove capacità, mobilità militare e "garantendo il massimo coinvolgimento possibile degli alleati della Nato non appartenenti all'Ue". Stoltenberg ha detto che l'Alleanza non vede l'ora di celebrare il 70mo anniversario a Washington in aprile, che è un'ulteriore occasione per discutere delle sfide attuali e future in materia di sicurezza. (Beb)