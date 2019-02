Kosovo: partito Ldk contro nuova piattaforma per dialogo con Serbia

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) non sosterrà in parlamento la nuova piattaforma di dialogo con la Serbia. Lo ha ribadito oggi il leader del maggiore partito dell'opposizione, Avdullah Hoti. Secondo il leader dell'Ldk, l'entità incaricata dall'attuale governo di Pristina "non ha la legittimità politica per negoziare". IL maggiore partito dell'opposizionecontinua a ritenere indispensabili elezioni anticipate prima della ripresa del dialogo con la Serbia. Hoti ha criticato nei giorni scorsi il piano per il rilancio del dialogo rinnovato dai vertici istituzionali del Kosovo: "Considerando che le attuali istituzioni non hanno la legittimità politica di rappresentare il Kosovo nel dialogo proponiamo due opzioni: primo, il proseguimento del dialogo dopo elezioni anticipate che porteranno alla creazione di istituzioni legittime basate sulle loro responsabilità istituzionali; secondo, la creazione di un governo ampio, che venga incaricato di concludere il dialogo e preparare il paese a elezioni anticipate". (segue) (Kop)